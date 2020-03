'Spiderman', el regreso de 'Batman' y 'Los Vengadores' son los reyes del gazapo

Como ya es habitual, la web moviemistakes.com ya ha publicado su ránking de gazapos cinematográficos. En lo que va de 2012, la medalla de oro se la lleva 'The Amazing Spider-Man', con un total de 27 errores contabilizados.

Entre ellos se pueden apreciar puertas que se destrozan solas, chaquetas que se ensucian y se limpian a capricho, botellas que se mueven, extras que repiten sus alocadas carreras en varias tomas, heridas que cambian en cada plano... un total de errores que bien le han valido el primer puesto del ránking.



El segundo puesto es para 'El caballero oscuro: La leyenda renace'. El tercer y último Batman de Christopher Nolan acumula una veintena de fallos que van desde la desmesura de los medios utilizados por el ejército para reducir la revuelta de Bane hasta los típicos fallos de continuidad, pasando por algunos spoilers involuntarios en el reflejo de las gafas del Comisario Gordon, unos errores que los espectadores no han dejado pasar.



Completa el podio de los gazapos 'Los Vengadores', la hipertaquillera reunión de superhéroes de Marvel que cuenta con 16 errores. Entre ellos algunos tan rocambolescos como una chapucera traducción en alemán durante la escena en Stuttgart o fallos en los mismísimos títulos de crédito.



Aunque los superhéroes no han sido los únicos malparados. A estas tres películas les siguen títulos tan populares como 'Los Juegos del Hambre', 'Men in Black 3' y 'Prometheus' seguidas muy de cerca por 'Los tres chiflados', 'Underworld: El despertar' y 'Blancanieves y la leyenda del cazador', y esque nadie es perfecto... ni siquiera en el mundo del cine.