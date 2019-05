La sensual imagen de Tom Holland y Jake Gyllenhaal con la que demuestran que son la pareja perfecta

Tom Holland nos ha robado el corazón desde que se puso por primera vez el traje de SpiderMan en 'Vengadores: Civil War' en 2016. Después lo vimos en su primera película como protagonista con 'Spider-Man: Homecoming' y el próximo 5 de julio se estrena la segunda película del superhéroe arácnido con 'Lejos de casa', cinta con la que termina la Tercera Fase de Marvel.

Junto a Holland, el otro gran protagonista del film es Jake Gyllenhaal quien da vida a Mysterio. Ambos actores forman un tándem genial y es que desde el principio han demostrado que tienen una gran química.

Los intérpretes nos están dejando grandes momentos a través de las redes sociales, algo que acaban de volver a hacer demostrando además, que son la pareja perfecta.

El artífice de este trolleo ha sido Tom Holland quien ha publicado a través de Instagram Stories un montaje donde ha puesto su cara y la de Gyllenhaal en una sensual imagen donde aparece una mujer y un hombre muy acaramelados.

Junto a la instantánea Holland ha escrito: "Comprueba nuestra mueva portada para Vogue". La verlo Gyllenhaal ha compartido la foto en su cuenta personal de Instagram bajo el hashtag #Tbt y un corazón.

Seguro que te interesa:

Nuevo tráiler de 'SpiderMan: Lejos de casa': Si aún no has visto 'Vengadores: Endgame', NO veas este vídeo