'SpiderMan: Lejos de casa': Jake Gyllenhaal se acaba de enterar de que su personaje no es SpiderMan y ha grabado su decepción

Que Jake Gyllenhaal vaya a interpretar a Mysterio en 'SpiderMan: Lejos de casa' no es ningún secreto, y es que ya se confirmó con unas imágenes que se filtraron del rodaje. Pero esa confirmación nunca fue oficial, ni por parte de Marvel ni por la del actor.

Ahora sí es oficial, y lo más interesante es la forma en la que Gyllenhaal ha querido compartirlo con los seguidores de la saga. El actor se ha creado una cuenta en Instagram específicamente para compartir un vídeo de su decepción al "descubrir" que su personaje no es el protagonista, SpiderMan.

Gyllenhaal aparece leyendo uno de los números de 'The Amazing Spider-Man' en el que Mysterio protagoniza la portada. El actor ha mostrado su sorpresa en el vídeo y lo ha acompañado del siguiente pie de foto: 'Me acabo de enterar de que no seré SpiderMan'. Así ha querido anunciar oficialmente su papel como villano en la secuela de 'SpiderMan: Homecoming', bromeando con que esperaba encarnar al Hombre Araña, y sin embargo interpreta a Mysterio.