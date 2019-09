Cada mañana los fans del Spider-Man de Tom Holland se levantan preguntándose si ese será el día en que por fin su héroe verá la luz y la pelea de gigantes entre Disney y Sony cesará y firmarán un nuevo acuerdo, permitiendo la vuelta a Marvel, su verdadero hogar. Pero, desgraciadamente, por ahora Spider-Man ya no formará parte del UCM.

En medio de la tormenta de celebridades y fans posicionándose a favor de la vuelta de Spider-Man a su lugar de origen, nos ha sorprendido las declaraciones de una persona muy relevante dentro del mundo de los superhéroes situándose en el mismo bando que Sony. Así lo mostraba la propia hija de Stan Lee, Joan Celia Lee, dejando claro que nadie "podría haber tratado peor" a su padre.

Sin embargo, este apoyo a la compañía japonesa es un hecho aislado ya que son muchos los que no se han quedado en silencio. De hecho son muchos los miembros de los Vengadores los que no han querido callarse ante este suceso. Sobretodo cuando al principio se creía que Tom Holland no iba a interpretar más a Spider-Man. No obstante, según las declaraciones del actor, que se mantuvo un buen tiempo en silencio, parece que no tenemos que preocuparnos más por que vayan a sustituir al interprete.

No es de extrañar que Sony no quiera darle el porcentaje que pide Disney de todos los beneficios de la cinta 'Spider-Man: Lejos de Casa' ya que se ha convertido en la película más taquillera de toda la compañía con más de 1.116 millones de dólares recaudados. Éxito que viene como consecuencia de ser la continuación inmediata de 'Vengadores: Endgame'.

Te advertimos que a continuación encontrarás SPOILERS de 'Spider-Man: Lejos de Casa'

En la versión extendida de la película han añadido varias escenas inéditas. En una de ellas descubrimos que a Peter Parker le llevó un poco más de tiempo, del que se muestra en la versión original, en preparar su viaje vacacional a Europa. Empezamos viendo a Peter caminando por los pasillos del instituto junto a su amigo Ned (Jacob Batalon) hablando sobre derrotar a la organización criminal de los Manfredi. Ned se ofrece a ayudarle preguntado si necesita a alguien que le cubra las espaldas pero Parker rechaza la oferta alegando que no hace falta.

A continuación vemos a Peter correr hacia la oficina de correos para renovar su pasaporte cuando, al entrar se encuentra con una inmensa cola. Al ver que en una ventanilla cercana a él hay una funcionaria, que está en su descanso, saca uno de sus aparatos de Spider-Man para que le ayude a pulsar el botón que cambia el cartel de cerrado a abierto. Al conseguirlo, se acerca a la ventanilla para que le atiendan, lo que provoca una cara de pocos amigos en la trabajadora.

Después le vemos en una tienda cogiendo lo que parece pasta de dientes y un adaptador de corriente, ya que en Europa los enchufes son distintos que en Estados Unidos. Al acercarse a pagar adquiere un par de artículos más mientras mantiene una conversación con el dependiente. Al final acaban hablando en español quedando Parker claramente en ridículo.

En la siguiente escena le encontramos vendiendo en una casa de empeños unos antiguos juguetes de He-Man, ThunderCats y Star Wars considerados objetos de coleccionista. El encargado al ver a Peter un tanto dubitativo sobre lo que va a hacer le pregunta que si está seguro, pero él responde que quiere regalar a M.J (Zendaya) "algo realmente bueno". Aunque al final se resiste a vender su figura favorita, retirándola de la negociación.

Y para terminar le vemos vapulear en el al menos a diez hombres en el restaurante de los Manfredi con acrobacias, extras de su traje como que sea antibalas o con las patas de araña que le salen de la espalda para terminar derrotándolos y entregándoselos a la policía.

...

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

Así explicaría 'Doctor Strange' la salida de Spider-Man y Tom Holland del Universo Marvel

Kevin Feige rompe su silencio sobre la salida de Tom Holland como Spider-Man de Marvel