'SpiderMan: Sin Camino a Casa': ¿Qué significan sus escenas postcréditos?

'SpiderMan: Sin Camino a Casa', la tercera película de Tom Holland como Peter Parker, tiene a los fans absolutamente enloquecidos. Y no es para menos, ya que la cinta de Jon Watts ofrece algunos de los momentos más gloriosos del MCU. Si aún no la has visto te recomendamos que guardes esta noticia para cuando sí lo hayas hecho, ya que contiene SPOILERS.

Sin entrar en más detalles sobre TODO lo que ocurre en la película, procedemos a intentar descifrar qué suponen las dos escenas postcréditos para el futuro del MCU. ¿Estarás de acuerdo con nuestro análisis?

La primera escena postcréditos

Tras el final de la película, con esa montaña rusa de emociones en la que nos ha embarcado, vemos la primera escena postcréditos. En ella aparece Tom Hardy como Eddie Brock hablando con un camarero en un bar de México.

Venom está desconcertado al encontrarse en un universo que no es el suyo. El camarero le explica que en este universo existe Thanos y las Gemas del Infinito, y todo un grupo de superhéroes y la figura de SpiderMan llama su atención, así que decide viajar a Nueva York "para hablar con él". Pero por el mismo hechizo que ha provocado todo lo ocurrido en la película, tan pronto como dice esto le hace desaparecer, de vuelta a su lugar de origen. Pero ay, en la barra del bar queda una viscosa sustancia negra...

Lo que la escena implica para el MCU no es más que la doble confirmación, tras 'Venom: Habrá Matanza', de que Peter Parker no forma parte del mismo universo que Venom. Nos queda saber qué tiene planeado Sony con 'Morbius', la cinta de Jared Leto que aún tiene pendiente de estreno.

La segunda escena postcréditos

Tras dejar avanzar un poco más los títulos de crédito aparece una segunda escena postcréditos que es en realidad el primer vistazo a la secuela de 'Doctor Strange'.

La aparición de Wanda (Elizabeth Olsen) y América Chavez (Xochitl Gomez) ya se conocía. Pero lo que sí puede que te haya dejado pensando tiene relación con el capítulo de 'What If...?' en el que Doctor Strange acaba con su propio universo al intentar salvar a Christine, interpretada por Rachel McAdams.

Y es que parece que el principal enfrentamiento del personaje de Benedict Cumberbatch en su próxima película será entre versiones del propio Doctor Strange, al considerarse él mismo el mayor peligro para el universo. ¿Qué, cómo te quedas?

