'SpiderMan: Sin camino a casa': Ya puedes ver el primer minuto de la película de Tom Holland

Los fans pueden estar tranquilos y ver el primer minuto de la tan esperada película 'Spider-Man: No way Home' sin miedo a spoilers, ya que ha sido Marvel Studios quien ha revelado el video a una semana de su estreno.

Como es habitual, la estrella de la película, Tom Holland, ha acudido a diversas entrevistas para promocionar el estreno, y fue durante Late Night with Seth Meyers que el actor llevó consigo un clip en exclusiva que resultó ser nada más y nada menos que el primer minuto completo de 'Spider-Man: Sin camino a casa'.

El vídeo comienza justo en la escena post créditos de 'Spider-Man: Lejos de casa'. J.Jonah Jameson, interpretado por JK Simmons, revela la identidad secreta de Spider-Man al mundo. En las calles de Nueva York, Peter, como Spider-Man, ve a una multitud que rodea a MJ (Zendaya) y le pregunta si es la novia del superhéroe.

Por supuesto, Peter se abalanza a salvarla y la lleva a la cima de un edificio. Allí, Peter recibe una llamada FaceTime de Ned. Se gritan "amigo" el uno al otro mientras MJ trata de no caerse del edificio.

Los fans sacan otra teoría

Este primer minuto de la película no tardó en inundar las redes sociales, donde se hizo viral. Los fans no hablaban de otra cosa, y analizaron hasta tal punto las imágenes, que ya han notado una referencia clara a la serie de 'Hawkeye'.

En el primer minuto de 'Spider-Man: No Way Home', se muestra un cartel anunciando la obra de 'Rogers: El musical', obra que aparece en el primer episodio de 'Hawkeye'. Esto ha hecho que muchos lleguen a la conclusión de que la serie y 'Spider-Man: No Way Home'suceden al mismo tiempo.

