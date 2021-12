'SpiderMan: Sin camino a casa': La productora no quería que Tom Holland y Zendaya salieran juntos

No es nada fuera de lo común que dos actores terminen enamorándose durante el rodaje de una serie o película. Eso fue lo que les pasó a Tom Holland y Zendaya durante el rodaje de las películas de SpiderMan. Sin embargo, aunque actualmente son una de las parejas más queridas del momento, no a todo el mundo le pareció bien esta relación.

Parece que algo de irresistible tiene el personaje de Peter Parker, porque la tradición del romance se mantiene: les ocurrió a Tobey Maguire y Kirsten Dunst y lo mismo ocurrió con Andrew Garfield y Emma Stone. Sin embargo, en esta ocasión, la relación entre Tom Holland y Zendaya no fue tan bien recibida. De hecho, fue la propia productora de la película quien les aconsejó que no mantuvieran una relación sentimental.

Les aconsejaron que no salieran juntos

Amy Pascal, la productora de las películas de SpiderMan, admitió para el New York Times que intentó disuadir a los actores: "Llevé a Tom y Zendaya a un lado, separados, cuando les elegimos para la primera película y les di una charla: 'No lo hagáis, simplemente no lo hagáis. Intentad no hacerlo'. Di el mismo consejo a Andrew y Emma. Puede complicar las cosas, ¿sabes? Y todos me han ignorado".

Tom Holland y Zendaya | Getty Images

Lo de Tobey Maguire y Kirsten Dunst terminó rápido. Se les relacionó en 2001, cuando estaban rodando la primera película de 'SpiderMan', pero ese mismo año terminó. Lo de Andrew Garfield y Emma Stone sí fue mucho más en serio. Comenzaron a salir en 2011 y llegaron a comprometerse en 2014. Finalmente terminaron su relación en 2018.

Tom Holland ya piensa en formar una familia

Tom Holland ya ha expresado en diversas ocasiones que le gustaría ser padre, pero últimamente asegura que "no puede esperar". El actor incluso se está planteando tomarse un descanso del cine para formar una familia. Por el momento, quien no se ha pronunciado es Zendaya.

...

Seguro que te interesa...

Se ha vengado: El hermano de Tom Holland pasó un calvario rodando un cameo en 'SpiderMan: Sin camino a casa' que ahora ha sido eliminado