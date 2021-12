'SpiderMan: Sin camino a casa' desvela el nombre completo de MJ (Zendaya): ¿Es Mary Jane?

'SpiderMan: Sin camino a casa' ha sido la tercera entrega de la trilogía protagonizada por Tom Holland. Este jueves la cinta llegaba a los cines españoles y arrasaba en la taquilla, con cifras récord.

En estas tres entregas en las que hemos visto enamorarse a Peter Parker (Tom Holland) y MJ (Zendaya) tanto dentro como fuera de la gran pantalla, hay algo que ha seguido siendo una incógnita: el nombre completo de la novia de SpiderMan.

Si bien pronto supimos que MJ no correspondía al nombre Mary Jane Watson, la pareja de SpiderMan en la trilogía de Tobey Maguire, a quien interpretó magníficamente Kristen Dunst, su nombre completo seguíamos sin conocerlo.

Ha tenido que llegar 'SpiderMan: Sin camino a casa' para que esa duda se despeje: cuando al comienzo de la cinta tanto Peter Parker como Ned y MJ son interrogados se puede escuchar como llaman a la joven 'Michelle Jones-Watson', pero MJ (Zendaya) está rápida y les corrige, pidiendo que la llamen simplemente Michelle Jones.

¡Ahí lo tenemos! Tanto Mary Jane como Michelle Jones comparten apellido, y teniendo en cuenta todo lo sucedido con los Multiversos en la película de Jon Watts, el guiño nos parece maravilloso.

A Tom Holland y Zendaya les aconsejaron que no salieran juntos

Amy Pascal, productora de las cintas de SpiderMan, admitió hace unos días al New York Times que intentó disuadir a los actores: "Llevé a Tom y Zendaya a un lado, separados, cuando les elegimos para la primera película y les di una charla: 'No lo hagáis, simplemente no lo hagáis. Intentad no hacerlo'. Di el mismo consejo a Andrew y Emma. Puede complicar las cosas, ¿sabes? Y todos me han ignorado".

