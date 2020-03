¡Sorpresa!: Vin Diesel, ¿el destinatario de las duras quejas de Dwayne Johnson?

El drama ha llegado a 'Fast & Furious' y no parece que vaya a irse pronto. Los rumores que apuntan que dos de los protagonistas de la franquicia, los adorados Vin Diesel y Dwayne Johnson llevan meses envueltos en una reyerta que no parece encontrar fin. Una fuente cercana a la producción de la película le ha contado a la revista People que la tensión entre ambos actores ha ido en aumento a lo largo de los últimos meses.

La Roca fue el primero en sacar a la luz los problemas cuando hace unos días publicó en Instagram un vídeo en el que alababa la profesionalidad de sus compañeras de reparto femeninas y explicaba que algunos de sus compañeros masculinos habían demostrado poca profesionalidad en el set de rodaje.

Ahora, la misma fuente cuenta que es Vin Diesel el que ha tenido problemas por el comportamiento de Johnson. "Vin ha estado teniendo problemas con La Roca porque este llega tarde al rodaje, hay veces que incluso no aparece y retrasa toda la producción", explica el contacto de People.

Por otro lado, otra fuente distinta contactó con la página Page Six para explicar que Diesel también tiene un comportamiento problemático. "Diesel llegaba tarde constantemente cuando ellos dos tenían que trabajar juntos. Vin actuó como una diva", comenta. "No me extraña que La Roca se esté quejando", concluye.

En octubre del año pasado, otra persona cercana a la producción comentó que durante el rodaje de 'Fast & Furious 7' un día Vin Diesel se negó a salir de su tráiler durante toda la jornada y al día siguiente llegó cuatro horas tarde al rodaje.

A razón de los rumores, el actor de 'Fast & Furious 8' Tyrese Gibson contestó a la publicación de La Roca con un vídeo en Instagram que borró más tarde. En él, enseñó a Johnson cantando con su hija, en el que dijo que "Un hombre no cantaría desde lo más profundo de su alma y corazón al angelito de otro hombre si tuviera un problema con su padre" dejando así claro que él y La Roca siguen manteniendo una buena relación.

People cuenta que Diesel y Johnson se reunieron el pasado jueves en Atlanta para intentar arreglar sus diferencias, que pueden tener que ver con las decisiones que tiene que tomar Vin como productor de la película. Según el medio, no se sabe si han llevado su relación a buen puerto.