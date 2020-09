¡Sorpresa! Anuncian nuevo proyecto de 'Frozen' centrado en uno de sus protagonistas

La plataforma de Disney Plus lanzará un nuevo corto de animación sobre uno de los queridos personajes de las películas de 'Frozen', según ha confirmado la propia compañía. En él se descubrirá un poco más sobre los orígenes del muñeco de nieve amante del verano. Este se llamará 'Once Upon a Snowman' y se podrá disfrutar el 23 de octubre de este año.

Como todos los fans de estas películas sabrán, Olaf fue creado cuando Elsa desplegó su magia mientras se dedicaba a erigir su palacio de hielo. Pero, ¿cuáles fueron sus propias historias desde que eso pasó hasta que se topó con Anna y Kristoff?

El corto lo dirigirán Trent Correy, supervisor de la animación de Olaf en 'Frozen 2' y Dan Abraham, un veterano artista de historias que también trabajó con Olaf en su secuencia musical 'Whem I am Older' ('Cuando sea mayor').

"Esta es una idea que comenzó a tomar forma cuando yo era animador en la primera de 'Frozen'", dijo Correy. "Dan Abraham y yo estamos muy agradecidos y emocionados de haber tenido la oportunidad de dirigir este corto, trabajando con nuestros increíbles colegas en Walt Disney Animation Studios".

Josh Gad, quien prestó su voz a Olaf en Frozen de 2013 y Frozen 2 de 2019, volverá a hacerlo en el corto animado.

"Josh Gad da unas grandes interpretaciones de voz animadas como Olaf a través de las películas de Frozen", dijo Abraham. "Tener la oportunidad de trabajar con él en la cabina de grabación fue un privilegio y un punto culminante en su carrera".

