Una prueba de amor: La espectacular sorpresa de Jason Momoa (Aquaman) a Lisa Bonet que le ha costado 14 años acabar

Poca gente acaba casándose y teniendo hijos con su amor platónico, pero Jason Momoa el actor de 'Aquaman' ideó todo un plan para conocer y coincidir con el suyo, su actual mujer Lisa Bonet.

La pareja tiene una relación desde 2005 y dos hijos en común,Lola, de 13 años, y Nakoa-Wolf, de 11. Además Lisa tiene otra hija, la actriz Zoë Kravitz, de su primer matrimonio con el famoso cantante Lenny Kravitz.

Momoa es de Honolulu y le corre el espíritu hawaiano por las venas. En una entrevista con James Corden, Jason le contó que se enamoró perdidamente de su actual mujer cuando la vio actuar en 'The Cosby Show', él era tan solo un niño. En ese entonces, el actor le dijo a su madre que algún día se casaría con ella y para tener algo en común con Lisa se había dejado crecer las rastas porque ella tenía ese look.

Sobre el primer encuentro entre ambos cuenta que fue en un club de jazz en Nueva York gracias a amigos en común. "Me di la vuelta y la vi y me dijo 'Soy Lisa'. Me giré hacia mi amigo e hice como que gritaba. Había malditos fuegos artificiales en mi interior", relató el actor.

Aunque el amor del matrimonio persiste muy fuerte, Jason Momoa no para de hacer esfuerzos para que la llama nunca se apague, y ahora ha vuelto a conquistar a su mujer con este romántico y paciente detalle que puedes encontrar en el vídeo de la noticia.

Seguro que te interesa:

"Una familia, un amor": El inesperado mensaje de Lenny Kravitz, ex de Lisa Bonet, a Jason Momoa ('Aquaman') por su cumpleaños