La nueva película de Christopher Nolan, 'Tenet', prarece seguir los pasos de sus producciones anteriores: coger a un gran elenco para contar una historia compleja, en este caso sobre espionaje internacional. El elenco de estrellas estará formado por Kenneth Branagh, Michael Caine, Robert Pattinson, Clémence Poésy y Aaron Taylor-Johnson.

A pesar de ser una gran producción, Nolan ha conseguido mantener hasta ahora la mayoría de los detalles sobre la trama en secreto, ya que solo se han podido ver algunas imágenes del rodaje con actores ya caracterizados. Aunque es comprensible por su lejano estreno en 2020, el director ha decidido romper ese silencio de una forma inesperada.

Según Variety, un teaser de 40 segundos se proyectó en el espacio para tráilers y anuncios anterior a un pase de 'Fast and Furious: Hobbs and Shaw', dejando a muchos fans atónitos, ya que aún no se había hecho público. El vídeo, para el cual los fans todavía tendrán que esperar, mostraba a John David Washington diciendo "es momento para un nuevo protagonista".

El cineasta que también es el autor del guión, ya había admitido con el medio en una entrevista anterior que lo peor de la distribución era "sacar las películas para el consumo doméstico", posicionándose contrario a los crecientes estrenos en plataformas de streaming y apoyando así un método más convencional.

Por ello su forma de revelar la escena no ha sorprendido a los fans, ya que continúa apostado por la sorpresa tal y como hace en sus películas.

