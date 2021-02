La sorpresa de Cameron Diaz a Drew Barrymore por su cumpleaños donde revela el escatológico apodo por el que se llaman

En el año 2000, recién comenzado el nuevo milenio, llegaba a la gran pantalla el estreno de una película muy especial. Una nueva versión de 'Los ángeles de Charlie' protagonizada por actrices de la talla de Drew Barrymore, Cameron Díaz y Lucy Liu, aterrizaba en los cines de todo el mundo.

21 años después hemos podido disfrutar de un reencuentro parcial entre dos de sus protagonistas: Drew Barrymore y Cameron Diaz. El motivo de esta reunión se debía a que una de ellas, Drew, cumplía 46 años, una ocasión perfecta para que Cameron Diaz pudiera darle una sorpresa.

Cameron hacía su aparición estelar durante el programa que presenta la propia Drew Barrymore (The Drew Barrymore Show). Su amiga, con la que curiosamente se llama 'Poo Poo' ('caquita'), aparecía a través de una videollamada, y pronto ambas se sinceraban acerca de la cercana amistad que mantienen y la forma en la que suelen celebrar los cumpleaños.

"Por lo general, solemos estar juntas. No somos de hacer muchos regalos, nos enfocamos más en la experiencia, así que siempre intentamos ir a algún lugar y hacer algo con las chicas y estar juntas. Cocinar, comer, pasar el rato y estar despiertos toda la noche y simplemente pasarlo lo mejor posible", reconocía Cameron.

Además, Drew reconocía un curioso hecho. Al parecer, ella es incapaz de dormir con ningún amigo, a excepción de Cameron. "No me gusta dormir con nadie. No sé por qué, pero es cosa mía. Si es con un amante, entonces obviamente eso es diferente, pero no amigos. Dormiré en una bañera, he dormido en una mesa de billar, como tú lo nombras, pero esto, Dios mío".

"Hemos vivido juntas por períodos de tiempo, hemos sido compañeras de cuarto. Dormí en una tienda de campaña mientras mi fiebre subía en una montaña chilena durante una tormenta en Patagonia. Quiero decir, sí, nosotras hemos estado juntas en todas partes".

Por su parte, Cameron no dudaba en hablar de la importancia que tiene Barrymore en su vida. "Verdaderamente una de las grandes alegrías de mi vida es nuestra amistad. Cuando piense en ti, literalmente lloraré, porque creo que eres tan especial y celebrarte todos los años es una de mis épocas favoritas del año".

Además, ambas hablaban acerca de un esperado regreso de 'Los ángeles de Charlie' por parte de los fans. "Me alegra que la gente se sienta así. Podemos hacer cualquier cosa mientras estemos juntas. Tengo toda una vida para vivir contigo". A lo que Díaz añadió: "Yo siempre digo, nunca digas nunca. Yo siento lo mismo".