Sorpresa: Blake Lively se estrena en la dirección con un vídeo de la canción de Taylor Swift 'I Bet You Think About Me'

La cantante Taylor Swift está protagonizando todos los titulares de los últimos días con noticias derivadas del estreno de 'Red (Taylor's Version)', donde la artista ha regrabado los temas del disco que lanzó hace alrededor de 10 años para recuperar los derechos de sus canciones.

Entre las sorpresas que tenía preparadas a los fans se encontraba el estreno de la versión de 10 minutos de 'All Too Well', uno de sus temas más populares, un corto dirigido por ella que acompaña a la canción y protagonizado por Sadie Sink y Dylan O'Brien, y ahora también un vídeo musical dirigido por alguien muy especial.

Y es que se trata nada más y nada menos que de Blake Lively. La amistad de Taylor con la actriz, y con su marido Ryan Reynolds, es muy conocida por los fans pues siempre se están apoyando e incluso fue Swift quien reveló el nombre de la tercera hija del matrimonio, Betty, en una de sus canciones.

Ahora, "por fin" han podido trabajar juntas y con un TikTok Taylor mostraba los primeros detalles de Blake Lively dirigiendo con el audio: "Señoras y señores, ELLA".

En Instagram junto al teaser también escribía "por fin he podido trabajar con la brillante, valiente y malvadamente divertida Blake Lively en su debut en la dirección. Únete a nosotras mientras brindamos y la liamos un poquito".

Así, Blake se ha estrenado como directora por todo lo alto poniéndose tras las cámaras del vídeo musical de 'I Bet You Think About Me', uno de los temas que ha regrabado para su versión de 'Red' y en el que ha contado con la colaboración de la estrella del country Chris Stapleton. Ya puedes verlo.

