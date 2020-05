Sí, a Thanos le hemos visto morir dos veces en 'Vengadores: Edngame' pero parece que el súpervillano se resiste a abandonar el MCU.

El rol interpretado por Josh Brolin en la última cinta de los Vengadores acaba de ser nombrado el villano más popular del cine de los últimos 50 años.

Así, y según apuntan fuentes de We Got This Covered, Marvel Studios estaría planteándose traer de vuelta al Titán Locon para una película de 'Secret Wars', que como sabrán los amantes de los cómics, hacen referencia a dos cómics, uno de 1984 y otro más reciente de 2015, en el que se abarcan varios universos Marvel alternativos y múltiples versiones de los superhéroes.

La idea sería entrentarlo al Doctor Doom, que en 'Secret Wars' se ha transformado en God Emperor Doom y es aún más poderoso. En un momento dado le ofrece a Thanos que sea su sirviente y él un dios, pero Thanos lo rechaza pues se considera a sí mismo una deidad. En ese momento Doom le arranca el esqueleto a Thanos, lo que cierra cualquier discusión de cuál de ellos es más poderoso.

