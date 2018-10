El sorprendente momento en el que Dakota Johnson revela su número de teléfono ante una gran multitud

El Global Citizen Festival es un evento que se celebra cada año donde acoge una gran variedad de actividades, entre conciertos, conferencias o exposiciones, destinadas a motivar a las autoridades para que tomen medidas políticas sobre temas como salud, educación y medio ambiente.

En esta ocasión la actriz de la saga 'Cincuentas Sombras de Grey', Dakota Johnson, ha sido una de las embajadoras del Festival donde ha acudido para hablar sobre un tema muy presente hoy en día, la violencia contra las mujeres.

"Como nueva portavoz de la campaña 'Ella es igual' de Global Citizen", empezaba la intérprete, "Me comprometo a levantar la voz por todas las niñas y mujeres que no tienen la oportunidad de hablar. Por mi trabajo la gente valora lo que digo, pero yo no quiero hablar, prefiero escuchar. Me interesa lo que tenéis que decir y quiero ayudar a las niñas y mujeres de todo el mundo a compartir sus historias".

Para continuar haciendo un gesto muy poco usual y con el que sorprendió a todos los asistentes, reveló su número de teléfono personal para ayudar directamente a todas las mujeres que lo necesiten: "Esto es un poco especial, pero aquí está mi teléfono. Aquí está mi número. Quiero que me llames, que me cuentes tu historia en un mensaje de voz".

Y añadía, además, que el idioma no iba a ser ninguna barrera: "Si no hablamos el mismo idioma no hay problema, un equipo se encargará de traducirme vuestras historias".

Inmediatamente después aparecía el teléfono en la pantalla que tenía a sus espaldas y, además, ofrecía también un correo electrónico con el que ponerse en contacto con ella.