El sorprendente entrenamiento que Ana de Armas tuvo para ser una chica Bond en 'Sin tiempo para morir'

Ana de Armas está en un momento extraordinario y no es para menos. A pesar de sus problemas en el mundo del amor con Ben Affleck, parece que esto no ha afectado en absoluto a su vida profesional, que está en todo lo alto. Ahora mismo, la actriz española está esperando los estrenos de 'Blonde', sin fecha oficial, 'The Gray Man', prevista para 2022, o 'Sin tiempo para morir', que se estrena por fin este 30 de septiembre.

En la nueva entrega de James Bond, 'Sin tiempo para morir', Ana interpretará a Paloma, una agente de la CIA que ser verá envuelta en la nueva aventura de Bond. La historia empezará con el legendario 007 en una situación nueva y empezaremos viendo al espía con una vida tranquila tras haber abandonado el servicio activo. Pero esta tranquilidad no será duradera ya que su viejo amigo Felix Leiter, de la CIA, aparece para pedirle ayuda.

Esta nueva entrega será la última vez que veamos a Daniel Craig como el agente Bond, que lleva dando vida al espía desde 2006, con el estreno de 'Casino Royale' y que ya ha confirmado que no continuará en la saga.

El entrenamiento de Ana de Armas para 'Sin tiempo para morir'

Ahora que está cada vez más cerca el estreno, Ana de Armas ha explicado el entrenamiento que llevó a cabo para preparar a su personaje. Y parece que no es lo que todo el mundo se espera: "¡Intenté tener un plan de entrenamientos! Mi preparación para 'Sin tiempo para morir' no fue tan largo como me hubiera gustado que fuera", explica Ana en Harper's Bazaar.

Y continúa: "Estaba rodando 'Blonde' y solo tenía unos días para entrenar, así que iba directamente de 'Blonde' a rodar para Bond (la película de James Bond). No tuve tiempo realmente para llevar una dieta o a un entrenamiento específico porque mi calendario no me lo permitía".

Termina diciendo: "Durante los días que tenía algo de entrenamiento, tuve el entrenamiento de pistola y aprendí la coreografía para las escenas, fueron muy intensos, seguro. Fue corto, pero muy intensos con una inmersión total en el universo de Bond, así que me convertí muy rápido en una agente de la CIA", revela.

