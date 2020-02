La cuarta entrega de 'Men in Black' ya tiene guionista

El estudio Sony Pictures planifica ya la cuarta entrega de la saga 'Men in Black', para la que ha encargado la redacción del guión a Oren Uziel, informó hoy la publicación especializada The Wrap.

La tercera parte de la franquicia dirigida por Barry Sonnenfeld y protagonizada por Will Smith y Tommy Lee Jones recaudó 624 millones de dólares el año pasado.

Smith y Jones dan vida a los agentes J y K, protectores en la Tierra de la basura del universo, como reza el eslogan del filme original.Sonnenfeld y Smith trabajaron juntos también en 'Wild Wild West' (1999).

"Le he dicho a Will que si tenemos éxito con la tercera parte, la siguiente la haré con su hijo Jaden. Will es muy pesado. Vamos a ir de nuevo atrás en el tiempo para no tener que trabajar más con él", bromeó el director en una entrevista.

La primera entrega se estrenó en 1997 y la segunda en 2002. La tercera parte incluía viajes en el tiempo para investigar el porqué de la distante forma de ser del Agente K (el personaje de Lee Jones), un giro argumental que incluía la presencia de Josh Brolin para interpretar a ese personaje en su juventud.

Uziel también se encargará del guión de la secuela de la comedia '21 Jump Street' y de una cinta de terror llamada 'The Kitchen Sink', la historia de un humano, un vampiro y un zombi que se alían para prevenir una invasión alienígena.