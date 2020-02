Sony hará una versión en acción real de 'Mulán'

Sony tiene nuevos proyectos entre manos. Entre ellos, se encuentran 'Peter Rabbit', 'Bad Boys 3', y un reboot de 'Los ángeles de Charlie'. Pero el gran sorpresón fue cuando anunciaron su propia versión en acción real de uno de los clásicos de Disney, 'Mulán'.

La compañía ya está trabajando en la película que, por el momento, no se conocen muchos detalles acerca de ella. Aunque una cosa sí han querido dejar clara: el casting será en su mayoría chino. Algo evidente considerando el lugar donde está ambientado 'Mulán'. Por no decir que seguramente no quieran repetir una polémica como la que se despertó por 'La Gran Muralla', la película sobre el Imperio Chino protagonizada por Matt Damon.

También han querido dejar claro que la versión de la cinta original de 1998 es apta para mayores de 13 años. Al parecer, esta película de 'Mulán', tendrá más acción y violencia y presentará otro punto de vista de la guerrera.

¿Estará la nueva adaptación a la altura de la película clásica de Disney?