¿Son definitivas? Filtran nuevas imágenes de Andrew Garfield y Tobey Maguire con Tom Holland en 'SpiderMan 3'

Desde que se estrenó el tráiler de 'SpiderMan: Sin camino a casa' son muchas las incógnitas que rodean a la tercera película en solitario de Tom Holland como el hombre araña, sobre todo, si finalmente aparecerán Andrew Garfield y Tobey Maguire, como tanto se viene rumoreando.

Hace unas semanas, Tom Holland, volvía a sembrar esperanzas de esta reaparición en el corazón de los fans cuando en una entrevista con Empire Magazine dejaba caer que podría haber una reunión en 'SpiderMan: Sin camino a casa' ¿con Tobey Maguire y Andrew Garfield?. Concretamente hablaba de una escena donde aparecían "cuatro personas sentadas en una mesa , conversando sobre lo que es ser un superhéroe".

Y poco después salía a la luz la pista definitiva que podría revelar que los actores volverán a encarnar a SpiderMan. Se trataba de un escenario del rodaje de 'SpiderMan: Sin camino a casa' que es exactamente idéntico al sótano de la casa de Peter Parker en Forest Hills en 'The Amazing Spider-Man', la película protagonizada por Andrew Garfield.

Se filtran nuevas imágenes

Y ahora han salido a la luz unas imágenes, publicadas por el crítico de cine John Campea, donde aparecen Andrew Garfield y Tobey Maguire en el que parece el set de rodaje de la película. En ellas, puede apreciarse cómo los tres Peter Parker están en un puente, parecido al que se había mostrado alguna vez con Andrew Garfield en otras supuestas filtraciones del set.

En la otra imagen de Spider-Man: No Way Home podemos ver a Charlie Cox, interpretando a Matt Murdock, junto a la tía May, Peter Parker y Happy Hogan.

