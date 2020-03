El Síndrome de Down es una alteración congénita ligada a la triplicación total o parcial del cromosoma 21, que origina retraso mental y de crecimiento. Pero esto no quiere decir que una persona afectada por Síndrome de Down no sea capaz de lograr lo que quiera que se proponga.

Imagen no disponible | Atresmedia

Un gran ejemplo de ellos es Sofía Sanchez, una niña estadounidense de 7 años que a su corta edad está consiguiendo romper barreras en cuanto a los prejuicios del síndrome que padece. Sofía fue adoptada cuando era un bebé por Jennifer y su marido, y forman una bella familia junto a sus tres hermanos, uno de los cuales también padece Síndrome de Down.

Imagen no disponible | Atresmedia

Ella le ha contado a su madre, y al resto del mundo que ha visto sus vídeos, que es inteligente y que puede hacer todo lo que se proponga, y que cree que el Síndrome de Down hace que la vida "sea excitante".

La niña cuenta con su propia página web, donde muestra sus primeros trabajos como modelo y cuenta que quiere ser modelo y actriz. No dudamos que lo conseguirá, su genialidad y alegría traspasará la pantalla.