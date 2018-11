Soderbergh deja el cine:"Ya no vais que tener que aguantarme dando la lata"

Tras varios meses especulando sobre el tema, parece ser que es definitivo: Steven Soderbergh deja el cine. Así lo anunciaba uno de los actores con los que ha trabajado a lo largo de su carrera, Matt Damon, el pasado mes de diciembre. Pero en esta ocasión ha sido el propio director el que ha dado la noticia en una entrevista a la revista '360'.

"Cuando uno siente que meterse en la furgoneta para rodar es un calvario, es el momento de dejar sitio a alguien nuevo que sienta ilusión por la furgoneta", aseguraba el cineasta durante la entrevista. Sin embargo, parece que por el momento se ha comprometido a terminar sus dos últimos proyectos: 'Liberace', protagonizada por Matt Damon y Michael Douglas, y 'Man from U.N.C.L.E', con George Clooney.

En sus declaraciones a la revista aseguraba que "durante los últimos tres años, me he dedicado a darle la vuelta a todo lo que se pusiera en mi camino. Ya no vais a tener que aguantar a Steven Soderbergh dando la lata".

Soderbergh ha estado al frente de películas de Oscar como 'Traffic' y 'Erin Brockovich'. Además de otras como 'Che' y la saga 'Ocean´s Eleven'. La pregunta ahora es a qué dedicará su tiempo libre. Damon, aseguraba "piensa dedicarse a la pintura o a la fotografía".