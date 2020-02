'Snoopy' volverá a la gran pantalla en 2015

Así lo han anunciado Twentieth Century Fox y Blue Sky Studios, las productoras, que han llegado a un acuerdo con los herederos del creador del célebre perro, Charles Schulz, para llevar a la gran pantalla a 'Snoopy', su inseparable amigo Charlie Brown y a su pandilla.

"Estamos abrumados por colaborar con la familia Schulz y muy honrados de poder llevar a 'Snoopy' y toda su pandilla a la gran pantalla", señaló la CEO de Twentieth Century Fox, Vanessa Morrison. "Todo esto arrancó con nuestro amor y respeto por el trabajo de Charles Schulz, así que agradecemos a la familia que nos deje emprender esta visión para las nuevas generaciones de cinéfilos", añadió Morrison.

La FOX ha puesto todo su empeño en que el futuro film mantenga el espíritu del clásico 'Snoopy', y es por eso que la familia de su creador va a participar de lleno en el proceso. Así, el hijo de Charles Schulz, Craig, y otro familiar, Bryan, serán los encargados de escribir el guion, además de producir la película.

"Hemos trabajado en este proyecto durante años. Ha sido ahora cuando hemos visto que era el momento justo porque la tecnología está en el punto en el que queríamos para crear el film", afirmó Craig Schulz, en unas declaraciones recogidas por Gantdaily.com. "Estamos entusiasmados por asociarnos con FOX y Blue/Sky para rodar una película de la pandilla que sea fiel al legado de mi padre y que, además, le honre", concluyó el hijo del dibujante.

La película aún no tiene título, pero sí fecha de estreno, el 25 de noviembre de 2015, coincidiendo con la primera aparición televisiva del perro, el especial navideño Una Navidad de Charlie Brown, en 1965.

Hace más de 30 años que el mítico can no se deja ver por la gran pantalla. 'Snoopy' protagonizó a finales de los años 60 y principios de los 70 varios títulos como 'Un chico llamado Charlie Brown' en 1969 y 'Snoopy vuelve a casa' en 1972. Además, en 1980 estrenó 'Buen viaje Carlitos, ¡Y no vuelvas!'.

Y es que Snoopy cumple 50 años en las pantallas además de 65 desde su primera incursión en una tira cómica. La primera aparición que tuvo el perro en papel fue el 4 de octubre de 1950, un cómic que continuó hasta la muerte de su creador en el año 2000.

Pero su gran éxito llegó con su salto a la pequeña pantalla, en 1965. Ese año, Snoopy, Charlie Brown, su mantita y todos los demás amigos estrenaron el show televisivo que durante años ha deleitado a millones de grandes y pequeños en todo el mundo.