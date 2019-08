Después de que comenzaran los remakes de los clásicos de Disney, y se hayan llevado a la gran pantalla 'Cenicienta' en 2015 y 'La bella y la bestia' en 2017, parece que las nuevas versiones de las princesas seguirán estrenándose durante mucho más tiempo.

Es el caso de la anunciada 'Mulan'; que llegará a los cines en 2020, aunque la que más atención está ganando (a causa de su reparto) es la próxima producción de 'La Sirenita'. Tras el anuncio del nuevo Live Action y el revolucionario fichaje de Halle Bailey, la producción está en boca de todos.

Pero la actriz estadounidense no es la única que va a ponerle voz a la princesa del mar, y es que una actriz que ya ha participado en anteriores proyectos de Disney también lo hará. Aunque no para su versión para la gran pantalla, Auli'i Cravalho, se convertirá en Ariel. Y no es la primera vez que se enfrenta a un papel principal: la intérprete ya dio vida a la protagonista de 'Vaiana' en la película animada de 2016, cinta que se convirtió en un éxito de taquilla.

Auli'i Cravalho pone voz a Vaiana | Gtres

La versión en la que participará Cravalho se trata de un programa especial de la cadena de televisión ABC, que organiza representaciones teatrales de clásicos como si fueran obras de Broadway. En esta ocasión ha querido dedicárselo a 'La Sirenita', y la obra se podrá ver en directo el 5 de noviembre.

Además de ella, también se han revelado más actores que encarnarán a otros personajes dentro de la historia y compartirá escenario con Queen Latifah como Úrsula, y Shaggy como Sebastian.

