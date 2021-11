Will Smith ha protagonizado montones de películas, algunas que han sido un éxito apabullante en taquilla como 'Soy Leyenda'. Sin embargo el actor también ha estado involucrado en otros proyectos que no funcionaron tan bien en la gran pantalla.

Smith se ha sincerado en sus memorias sobre una de las películas con las que se la pegó en taquilla. Se trata de 'After Earth', la cual protagonizó junto a su hijo Jaden Smith. Pero Will no ha entrado a reflexionar sobre el motivo de su batacazo, sino que ha confesado cómo vivió su hijo Jaden, muy joven entonces, las críticas que llegaron por la película, las cuales se centraron en él.

En sus memorias ha explicado lo que sucedió: "'After Earth' fue un fracaso absoluto tanto en taquilla como por parte de la crítica. Y lo peor de todo es que Jaden se llevó todos los palos. Los fans y la prensa se cebaron con él. Dijeron y escribieron cosas que me niego a repetir".

"Jaden confió en mí e hizo exactamente todo lo que yo le indiqué que tenía que hacer y le entrené en la peor experiencia que ha tenido nunca en cuanto al escrutinio público", sigue explicando Will.

"Nunca hemos hablado de ello, pero sé que se sintió traicionado. Se sintió engañado y perdió la confianza que tenía en mi liderazgo. Con 15 años, cuando Jaden preguntó sobre la posibilidad de ser un menor emancipado se me rompió el corazón. Al final no lo hizo, peor es muy doloroso sentir que le has hecho daño a tus hijos", termina contando.

El peor momento de Will Smith antes de saltar a la fama con 'El Príncipe de Bel Air'

Además de todas las grandes películas en las que hemos visto a Will Smith el papel que hizo dar el gran salto fue su interpretación en 'El Príncipe de Bel Air'. Sin embargo todo podría haberse ido al traste ya que durante una entrevista en 'The Oprah Conversation: Will Smith' contó las dificultades que vivió.

"El gobierno te quitó los coches, tu casa y acabaste en la cárcel. Lo describes como haber 'tocado fondo'. ¿Cuál fue la raíz de esa caída Will? ¿Y qué lección de vida aprendiste de ella?", pregunta Oprha.

A esto Will se sincera y dice: "Cuando llueve, diluvia. Así que meterme en esa pelea en la estación de radio, Charlie golpeó al tipo que me mandó a la cárcel. Así que el dinero se fue, el coche se fue. Estaba tirado en el suelo de mi celda y estaba en plan, '¡Me estás tomando el pelo!'. Había ganado un Emmy hacía apenas ocho meses. En plan, ¿Qué está pasando? Y es como una espiral negativa que empieza a girar".

Y termina con esta reflexión: "Y a veces tan solo tienes que apartarte del camino y esperar hasta que la espiral se detenga".

