El siniestro momento en el que Orlando Bloom se dio cuenta de que era famoso tras 'El señor de los anillos'

Debe ser una experiencia ciertamente interesante pasar de ser un ciudadano normal y corriente a una estrella de fama internacional. Esa transición es la que todo actor de renombre tiene que pasar en su vida, pero hay veces en las que el estrellato viene tan rápido que no les da tiempo a asimilarlo.

Eso es lo que le pasó a Orlando Bloom, que ahora ha contado cómo fue el momento exacto en el que comprendió hasta qué punto era famoso, un momento tan creepy que seguro que no olvidará nunca y ahora nosotros tampoco.

Orlando estaba en una tienda comprando pasta y era un punto en el que 'El señor de los anillos' se acababa de estrenar. Entonces, se le acercó una mujer de la forma más rara del mundo.

"La primera vez que me pasó lo de ser reconocido por alguien fue cuando tenía 23 o 22 años más o menos. Estaba andando por un supermercado, y había hecho algo de prensa y tal... Y de repente una mujer se me acercó por detrás, y 'El señor de los anillos se acababa de estrenar, y me susurró al oído: '¿Eres tú mi elfo?'".

Aparte del escalofrío que probablemente recorrió su espalda, Orlando Bloom tuvo la revelación de que a partir de ese momento era un personaje público, pero, ¿hay alguna manera correcta de responder a tal inquietante pregunta? Si la hay, probablemente sea la que le dio Bloom, que decidió tomárselo con humor:

"Le dije, 'No, ¿soy tu gnomo de jardín'?".