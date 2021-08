Simone Ledward, la viuda de Chadwick Boseman, canta y emociona a todos en este tributo a su marido

Chadwick Boseman era uno de los actores más queridos del UCM debido a que interpretó al noble rey de Wakanda; T'Challa. A principios de 2015, el actor fue fotografiado por los paparazzis mientras esperaba en el aeropuerto para coger un vuelo junto a la cantante Taylor Simone Ledward.

En aquel momento, empezaron los rumores de que ambos artistas habían emprendido una relación amorosa y que estaban sumamente ilusionados de poder disfrutar de la compañía del otro. Era tal el amor que había entre los dos, y su determinación por mantener su vida alejada de los focos, que se casaron en secreto.

Sin embargo, su relación no fue un camino de rosas, puesto que en el 2016 a Boseman le fue diagnosticado un cáncer de colon, que fue deteriorando su vida poco a poco. Lamentablemente, tras una larga y dura lucha contra un cáncer colonario, falleció el 28 de agosto del 2020.

Ahora, casi un año después de la repentina muerte del actor de Marvel, Simone le rindió un conmovedor homenaje a su difunto esposo durante la transmisión de 'Stand Up To Cancer', una gala contra el cáncer que fue emitida el sábado por la noche y en la que participaron muchos famosos, como Reese Witherspoon o Sofía Vergara. La vocalista interpretó la canción "I'll Be Seeing You", que fue escrita en 1938 por Sammy Fain e Irving Kahal.

Antes de la actuación, Anthony Anderson introdujo la actuación de Simon Ledward con unas palabras cargadas de emoción y cariño hacia el actor. "Muchos de nosotros nos quedamos devastados al enterarnos del trágico fallecimiento de Chadwick Boseman después de que lidiara en privado con el cáncer durante varios años", comenzó diciendo.

"El mundo perdió a un artista increíble y un verdadero héroe, pero antes de ser una figura pública, era una persona como tú o como yo: un hijo, un hermano, un tío, un primo, un amigo, un colega, un esposo… Muchos de nosotros estamos muy familiarizados con la fractura que la muerte de un ser querido deja en la vida de quienes lo aman. Por eso está aquí para interpretar una canción sobre cómo vivir con la realidad de la pérdida y encontrar un camino a seguir, la esposa de Chadwick, Simone".

A continuación, la viuda interpretó con mucho sentimiento y lágrimas en los ojos, la melodía de "I'll Be Seeing You" junto a una banda en directo. Échale un vistazo a la actuación:

