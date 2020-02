¿Sigue Ben Affleck queriendo interpretar a Batman en 'The Batman'?

Tras la renuncia de Ben Affleck a dirigir 'The Batman' seguro que te preguntas si el actor se encuentra realmente cómodo en el traje del héroe enmascarado. Aunque no hay confirmación oficial, y esta información hay que tomarla como un simple rumor, lo cierto es que ciertas informaciones afirman lo que Affleck quiere realmente es dar carpetazo a Batman de forma definitiva.

En un programa que Collider tiene en Youtube, Collider Movie Talk, uno de sus presentadores, John Campea, afirmaba que en los últimos días había hablado con tres personas distintas, todas ellas muy cercanas al proyecto de Warner Bros., y que le habían comentado lo siguiente:

"Me dicen que Ben Affleck quiere salir, no quiere volver a ser Batman. También me han comentado que está hablando con Warner Bros. para que le permitan irse. Y si finalmente tuviera que hacer 'The Batman', esa sería la última vez que veríamos a Ben Affleck como Batman".

¿Te lo crees? ¿O te parece que son rumores infundados? El tiempo dirá cuál es la decisión final de Ben Affleck.