El significado de la última frase de Groot en 'Vengadores: Infinity War' te romperá el corazón

LOS FANS DE MARVEL NO SE RECUPERAN

'Vengadores: Infinity War' era una de las películas más esperadas del año y aunque ya ha pasado más de una semana desde su estreno los fans siguen sin recuperarse de ese devastador final. Si ya has visto la cinta puedes quedarte a leer esta noticia, sino será mejor que no sigas porque va a estar llena de SPOILERS . El productor de la cinta, James Gunn, ha desvelado cuál fue la última frase de Groot y no es algo que ayude a recuperarse, precisamente.