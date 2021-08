"Lo siento mucho": La escena por la que Addison Rae aún se disculpa con Tanner Buchanan ('Alguien como él')

Por fin está disponible 'He's All That' ('Alguien como él'), la nueva versión de 'She's All That' ('Alguien como tú') que no quiere quedarse en la mítica comedia romántica de instituto de los años 90, ni ser solo una actualización, sino que también quiere darle la vuelta a la historia.

En la película original tenemos como protagonista a Zack (Freddie Prinze Jr.), el típico deportista popular del instituto, que apuesta con sus amigos que podrá transformar a cualquier chica en la próxima reina de baile (la elegida será la tranquila y reservada Laney Boggs, interpretada por Rachel Leigh Cook). Mientras tanto, en 'He's All That' el protagonismo recae en la tiktoker Addison Rae, que dará vida a una chica popular que hará la misma apuesta con sus amigas.

Así, los roles cambian, pero no solo eso, sino que también está actualizada con respecto a la juventud de ahora, a la era de Internet.

Y ahora, con 'He's All That' ya estrenada y como promoción de la propia película, Addison Rae y Tanner Buchanan, su coprotagonista, han revelado algunos de los grandes secretos del rodaje de la película, como cuando le explicaron a ET que practicaron sus escenas de besos en privados antes de filmarlos.

Desde EW, se interesaron en saber qué escena fue la que más les costó rodar y los dos se mostraron de acuerdo: en la que Buchanan tuvo que empaparse llevando un traje. "Porque yo seguí metiendo la pata y me sentía tan horrible. Yo estaba como, 'Lo siento mucho'", explica al medio Rae.

"Hacía mucho frío esa noche y filmamos de 12 a 6 de la mañana", añade por su parte Buchanan, sobre cómo la dificultad para actuar de su compañera llegó en el peor momento. "Estaba a 40 a 45 grados Fahrenheit [entre 4.5 y 7.2 Grados Celsius]... y tenía que meterme en la ducha cada 30 minutos y luego salir y seguir haciendo la escena", cuenta, a lo que Rae volvió a decir "Lo siento", en disculpa al actor.

