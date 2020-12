"Me siento bien": Jeff Bridges muestra su cabeza afeitada tras comenzar su batalla contra el cáncer

El veterano actor Jeff Bridges ha compartido en Twitter cómo está siendo la evolución en su batalla contra el cáncer. El intérprete de 'El gran Lebowski' ha querido mostras su cabeza afeitada tras haber iniciado el tratamiento.

"Esto es lo último: Me siento bien. Me he afeitado la cabeza. Tengo un cachorro, Monty. Ha sido mi cumpleaños, 71 tío". En la imagen que acompaña al mensaje el actor aparece de lo más sonriente y junto a su nuevo perro mientras parece descansar en casa.

Bridges reveló el pasado mes de octubre que padece un linfoma. Unos días después expresó que "esta cosa del cáncer está provocando sentimientos preciosos y de gratitud, y un buen humor a la antigua usanza y a lo grande".

El actor, que también ha contado que tanto él como su madre estuvieron a punto de morir durante su nacimiento, añadía que "me he dado cuenta de que si tengo algo que compartir, ahora es el momento". Jeff Bridges fue galardonado con el premio Cecil B. DeMille como reconocimiento a toda su carrera en los Globos de Oro de 2019.