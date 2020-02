Shia LaBeouf lo ha vuelto a hacer: Arranca un proyecto de cuatro años para protestar en directo contra Trump

El bueno de Shia ha vuelto a revolucionar el mundo con un streaming (vídeo en directo). Le hemos visto retransmitir su propia boda o una maratón de todas sus películas sin moverse del cine, entre otros proyectos locos, pero esta vez se ha superado a sí mismo.

'He will not divide us' es una iniciativa que tiene por objetivo que la gente de Estados Unidos tenga un sentimiento de unión durante los cuatro años de la legislatura de Donald Trump, el nuevo Presidente de la nación. El mantra, "él no podrá dividirnos", podrá ser repetido por los ciudadanos que quieran y durante el tiempo que quieran y será retransmitido en vivo en la página web hewillnotdivide.us, que emitirá sin cortes durante los próximos cuatro años.

Su intención es mostrar "resistencia e insistencia, oposición u optimismo, guiado por el espíritu de cada individuo participante y la comunidad".

El actor Shia Labeouf | Gtres

Un proyecto cuanto menos ambicioso y que habrá que ver a largo plazo cuánto impacto tiene en la sociedad. Por el momento, lleva tres días en abierto en el Museo de la Imagen en Movimiento de Queens, en Nueva York, y ciertamente la gente se está acercando para aportar su granito de arena. Hoy mismo se ha podido ver al propio Shia apoyando el movimiento con los demás.

Te parezca locura o genialidad, tienes cuatro años para acercarte al barrio de Queens y dejar tu marca si estás de acuerdo con el proyecto.