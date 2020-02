Shia LaBeouf reconoce haberse drogado para su último papel

Shia LaBeouf ha reconocido en una entrevista en USA Today que para su última película, 'The Necessary Death of Charlie Countryman', tomó grandes cantidades de éxtasis "para poder comprender a su personaje".

"Hay una forma de probar el éxtasis como en 'Dos colgaos muy fumaos', y una forma de vivir el éxtasis" explica el actor en el medio norteamericano. "Sean Penn se ató a la silla eléctrica en 'Pena de muerte', ese es el tipo de persona a la que quiero imitar", explicó el actor, que también tiene como ejemplo a Robert Redford (su 'padrino' en el mundo del cine), otro especialista en llevar sus papeles al extremo.

Este no es el primer contacto del protagonista de 'Transformers' con las drogas, ya que él mismo reconoce que su padre era adicto a la heroína y que en su casa cultivaban y fumaban marihuana. De hecho tuvo que acompañar a su padre a las reuniones de Alcohólicos Anónimos.

La cinta contara la historia de Charlie, un chico normal y corriente que se enamora de Gabi, cuyo novio es el jefe de la banda del lugar. Charlie tendrá que enfrentarse al matón y a todos sus esbirros para consegui a la chica.

'The Necessary Death of Charlie Countryman' cuenta con las actuaciones de Evan Rachel Wood, Rupert Grint y Melissa Leo, que junto a Shia LaBeouf estarán dirigidos por Frederik Bond.

Desnudos y sexo duro

Pese a que LaBeouf ya renegase hace un tiempo de las superproducciones, lo cierto es que los modestos proyectos en los que participa no paran de darnos titulares. El primero fue el desnudo integral en el videoclip del grupo Sigur Ros y hace apenas unos días nos sorprendía con unas declaraciones en las que confirmaba que, para la película sobre 'Cincuenta Sombras de Grey', realizó escenas de sexo reales... poco queda ya del jovencito hijo de Indiana Jones en 'El reino de la calavera de cristal'.

Esta actitud parece haber llamado la atención del actor Robert Pattinson, que incluso llega a alabarle: "Shia podría hacer lo que fuera por un papel. De hecho ya se desnudó en un vídeoclip. Es genial". Hay que recordar que Pattinson también tuvo un controvertido papel interpretando al pintor Salvador Dalí en la prácticamente desconocida 'Little Ashes'.