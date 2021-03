Sharon Stone revela que fue presionada a tener sexo con sus compañeros de escena "para tener más química"

La conocida actriz Sharon Stone publicará próximamente sus memorias, tituladas 'The Beauty of Living Twice' ('La belleza de vivir dos veces'), en la que narra, entre otras cosas, cómo fue engañada para rodar la famosa escena del cruce de piernas en 'Instinto básico', dirigida por Paul Verhoeven, que ya te contamos aquí.

Además, y según recoge Variety, la intérprete narra las presiones que sufrió por parte de varios productores, que le pidieron que tuviera relaciones sexuales con sus compañeros de reparto masculinos para aumentar la química en pantalla y conseguir que la actuación resultara más creíble

Aunque Stone no da nombres, revela que por su negativa a hacer algo así fue considerada "difícil". Estas son sus palabras: "Sentí que simplemente ellos podrían haber contratado a compañeros con talento, alguien que supiera interpretar una escena y recordar sus líneas. También pensé en que se los podían f*llar ellos mismos y dejarme tranquila. Mi trabajo era actuar y así lo dije. Esa no era una respuesta popular. Por ello fui considerada difícil".

Sharon Stone recuerda haber pensado en aquel momento: "Insistís en este actor que no ha podido ni hacer una escena entera en la prueba... ¿Pensáis que si me acuesto con él se convertirá en un buen actor? Nadie es tan bueno en la cama".

La actriz añade, de nuevo sin revelar la identidad del productor aludido, que "me explicó por qué debería acostarme con mi coprotagonista para que pudiéramos tener química en pantalla. ¡Por qué, en su día, él hizo el amor con Ava Gardner y fue sensacional! Solo el pensamiento espeluznante de él en la misma habitación que Ava Gardner me hizo pensar. Entonces me di cuenta de que además ella tuvo que aguantarlo y fingir que le era interesante de alguna manera".

Seguro que te interesa:

Sharon Stone, ¿engañada para rodar su mítica escena de 'Instinto básico'?: "No se veía nada"