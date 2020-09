¿Sharon Stone como Samantha Jones? Cynthia Nixon tiene claro quién debería sustituir a Kim Cattrall en 'Sexo en Nueva York 3'

'Sexo en Nueva York' catapultó a la fama a sus cuatro protagonistas: Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw), Kristin Davis (Charlotte York), Cynthia Nixon (Miranda Hobbes) y Kim Cattrall (Samantha Jones).

La serie contó con diez exitosas temporadas y una vez que llegó a su final en televisión dieron el salto a la gran pantalla con dos películas. A lo largo de todos estos años se esperaba con gran expectación una tercera entrega pero parece ser que es muy difícil que esto suceda. El motivo, Kim Cattrall.

La actriz que encarnó a Samantha Jones destapó la caja pandora y reveló la mala relación que tenía con una de sus compañeras, Sarah Jessica Parker. Por lo que ha comentado en varias ocasiones que no volverá a dar vida a Samantha lo que hace muy improbable que 'Sexo en Nueva York 3' sea una realidad.

Recientemente Cynthia Nixon acudía al programa 'Watch What Happens Live With Andy Cohen' junto a sus compañeras de la serie 'Ratched' Sarah Pulson y Sharon Stone y un fan le preguntó si veía a Stone haciendo de Samantha.

"Creo que Sharon sería, por supuesto, totalmente increíble. Kim fue absolutamente genial como Samantha, creo que Sharon lo haría totalmente suyo", afirmaba. Aunque la actriz tiene una idea sobre si esto llegara a ocurrir: "Pero también he escuchado a mucha gente decir, incluida la propia Kim Cattrall, que si tuviéramos una cuarta mujer diferente, tal vez esta vez sería una mujer de color y creo que eso también sería increíble".

Respecto a esto, Sharon dijo: "en cualquier momento que pudiera tener la oportunidad de trabajar con Cynthia sería un honor para mí" para después dar la razón a Nixon sobre incluir mayor diversidad en la película con un personaje de color.

Seguro que te interesa:

'Sexo en Nueva York': Kim Cattrall reabre su 'pelea' con Sarah Jessica Parker con estas increíbles declaraciones