Shailene Woodley es una de las actrices más relevantes de su generación, pero después de su salto al estrellato con la saga 'Divergente' y el drama 'Bajo la misma estrella', la joven tuvo que alejarse de las cámaras para centrarse en su delicada salud.

Ahora, Shailene tiene a sus espaldas el gran éxito de 'Big Little Lies' a su vuelta y está promocionando una película junto a Jamie Dornan y Sebastian Stan, 'Endings, Beginnings', y puedes ver el tráiler en el vídeo de arriba.

En un reportaje con el New York Times la actriz se ha sincerado sobre los duros momentos que vivió al principio de su carrera.

"En mi última etapa de la adolescencia, estuve en una relación abusiva. Eso combinado con, sinceramente, el éxito comercial que tuve en la industria empezaron a hacer mella en mi fuerza. Mi década de los 20 la siento un poco como si hubiera estado en una lavadora, dando tumbos para todos lados.

En esos años hubo una gran parte del tiempo en el que el miedo y la ansiedad y la competitividad eran lo que ocupaba mi mente y mi ego", reconoce. Entonces Woodley se anima a hablar sobre sus problemas de salud en aquella época.

"No he hablado mucho de esto públicamente, y lo haré algún día, pero estuve muy, muy enferma alrededor de mis 20 años. Mientras estaba haciendo las películas de 'Divergente' y trabajando duro, también estaba lidiando con una situación física muy personal y muy aterradora. Y por eso, dije que no a muchas oportunidades, porque necesitaba mejorar, y esos trabajos acabaron yendo para compañeros que amo. Hubo mucha gente diciendo '¡no deberías haber dejado pasar eso!' o '¡no deberías haber estado enferma!'.

Y eso combinado con mi propio proceso interno de pensar, ¡¿voy a sobrevivir lo que estoy pasando ahora mismo y estar alguna vez sana, o incluso volveré a tener la oportunidad de trabajar de nuevo en proyectos que me apasionan por culpa de la situación en la que estoy?'. Estaba en un momento en el que no tenía más elección que rendirme y dejar ir mi carrera, y eso trajo una voz negativa en mi cabeza que dio vueltas durante años".

Ahora, Shailene ha vuelto más fuerte que nunca, y tiene claro lo más importante.

Ahora ya lo he pasado, gracias a Dios. En los últimos años me he centrado mucho en mi salud mental, y es un proceso lento. Pero con ese trabajo me siento muy consciente de quién soy y todo lo que me importa en la vida. Me siento muy agradecida de haber pasado por esa línea de fuego, porque ahora sé que no quiero volver ahí".

