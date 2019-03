Shailene Woodley habla por primera vez sobre el drama que fue rodar 'La serie Divergente: Leal'

Shailene Woodley, a quien conocimos gracias a la saga 'Divergente', no guarda un buen recuerdo de la última película que rodaron, 'La serie Divergente: Leal', y recuerda que fue una "experiencia dura para todos".

La joven actriz, que después ha vuelto a triunfar gracias a la serie de HBO 'Big Little Lies', interpretó a Tris en la saga distópica, y ahora ha hablado por primera vez del rodaje de 'La serie Divergente: Leal' para la publicación Net-A-Porter.

"La última fue un poco difícil para todos, y eso fue lo que me hizo pensar que necesitaba vivir algunas experiencias humanas fuera de esta industria y volver a enamorarme de la profesión de actuar. 'Big Little Lies' hizo eso por mí", afirma Woodley.

"Hubo un momento en mi vida, antes de 'Big Little Lies', donde me había chocado contra un muro en lo que a actuar se refería", continúa hablando sobre cómo se sintió tras terminar con 'Divergente'.

"Sentí que era hora de hacer algo diferente. Llamé a mis agentes y les dije 'por favor, no me enviéis más guiones, necesito explorar otras vías'. Me respetaron y no me enviaron nada durante casi un año, hasta que llegó 'Big Little Lies'. No sabía qué era o quién había detrás, simplemente contesté 'gracias, no estoy interesada'".

"Luego leí el guión, me enamoré de él y Laura Dern, con quien trabajé en 'Bajo la misma estrella', me llamó y ese fue el impulso que necesitaba", termina diciendo.