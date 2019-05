El sexy baile de Chris Hemsworth como nunca esperaste verlo en el rodaje de 'Vengadores: Endgame'

'Vengadores: Endgame' ya se ha convertido en la segunda película más taquillera de la historia y va camino de superar pronto a 'Avatar'. La última cinta de los Russo ha sido un acontecimiento cinematográfico, de eso no hay duda, y sus actores han tenido que guardar durante meses sus experiencias en el rodaje.

Ahora que el filme ya se ha estrenado, las estrellas de Hollywood que participan en ella están empezando a compartir vídeos de la producción y son impagables. El último en hacerlo ha sido Chris Hemsworth, que ha compartido una grabación impagable:

En el vídeo podemos ver al cast en un descanso de rodaje, comiendo, mientras un grupo de mariachis ameniza el descanso. Chris Hemsworth no duda en bailar y su forma de hacerlo te hará sonreír.

