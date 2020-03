Seth Rogen zanja su largo conflicto con Katherine Heigl con mucho sentido del humor

Katherine Heigl siempre ha sido una actriz un poco problemática. Primero cuando rechazó la opción de ser nominada al Emmy por su papel en 'Anatomía de Grey' ya que lo consideraba demasiado "cutre" y después soltando perlas de declaraciones sin fin. En una de estas, tras terminar el rodaje de 'Lío Embarazoso' en 2007, película que coprotagonizó justo a Seth Rogen, dijo que la película le parecía que la cinta representaba a las mujeres como personas estiradas y sin humor y a los hombres como adorables y divertidos.

Esto no le gustó a los productores de la película al igual que no le gustó mucho a Rogen. El pasado mes de abril Katherine Heigl contó en una entrevista que creía que Seth seguía enfadado con ella y esta semana el actor, en el programa 'Watch What Happens Live' fue preguntado por esta cuestión.

Katherine Heigl ha dicho que le gustaría volver a trabajar contigo pero que tú sigues enfadado con ella. ¿Es verdad?", le preguntaron al actor en el programa.

"No, nunca estuve enfadado, de verdad que no. Sinceramente, hace tanto tiempo de eso y yo me he dañado el cerebro tanto en los últimos años que ni me acuerdo bien de qué iba el tema o con quién fue."

El actor concluyó las preguntas diciendo: "No tengo ningún mal sentimiento hacia ella, de verdad."