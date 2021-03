Durante una entrevista a la edición británica de GQ el actor y director de cine Seth Rogen le preguntaron sobre se el supuesto incidente en el que la actriz Emma Watson en el rodaje de 'Juerga hasta el fin' se sintió incomoda y cabreada, hasta tal punto que tuvo que irse del set irritada, abandonando así la película.

Los rumores hablaban de la poca profesionalidad y empatía con el resto del reparto que tuvo Emma al abandonar el rodaje, y por otro lado de la obscenidad de la escena en la que Channing Tatum decidió de manera improvisada ponerse a hacer breakdance enfrente de ella llevando solo un tanga. Pero Seth Rogen no ha querido dejar la situación en el aire para que cada uno saque sus propias conclusiones, y ha decidido aclarar todo lo que ocurrió.

En la entrevista con GQ, Rogen confirmó los antiguos rumores de que una de las escenas cómicas fue demasiado lejos para Emma Watson, y la veterana de 'Harry Potter' decidió retirarse de la escena. Dice poder entender por qué Watson decidió marcharse en ese momento y señala que volvió para terminar su trabajo en la película al día siguiente. Pero también confirma que la verdad es mucho menos mas dramática que lo que se publicó en su momento. "Ni fue un abandono, ni una salida estrambótica del set", recalca Seth mostrando lo frustrante que ha sido para él esta situación.

"Quiero corregir una historia que ha surgido de una entrevista reciente", publicó Rogen en las redes sociales. "Se tergiversa lo que realmente sucedió. Emma Watson no salió furiosa del set y es una mierda que la percepción sea esta. La escena no era lo que se había planificado originalmente, se improvisó, cambió drásticamente, y no lo aceptó. La idea de que ella no es buena o no es profesional es mentira. Debería haberme expresado mejor y, como no lo hice, la puse en una posición incómoda".

"Ella y yo hablamos esa noche; en general fue una situación de mierda y debe haber sido difícil para ella haber dicho algo, y estoy muy feliz e impresionado de que lo haya hecho. Estuvimos de acuerdo en que no estuviera en la escena con el resto del reparto. Me encantó tener la oportunidad de trabajar con ella y me encantaría volver a tener esa oportunidad. Lamento mucho y me decepciona que haya sucedido esto, y desearía haber hecho más para evitarlo".

Finalmente también admitió que podría haber hecho un trabajo mejor y ser mas cuidadoso al comunicarle la historia al periodista.

