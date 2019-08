El mutante preferido de los fans en X-Men, Lobezno, se quedó sin el actor que le había encarnado durante 17 años. Hugh Jackman abandonaba su personaje con 'Logan' en 2017, levantando una gran expectación por saber quién sería el sustituto que aparecería con sus garras de adamantium.

El actor que saltó a la fama por 'Kingsman: Servicio secreto', Taron Egerton, se ha ganado el apoyo de los seguidores de la saga y hasta Mark Millar predijo que él sería el elegido.

Ahora el actor ha roto su silencio en una entrevista con Variety: "Me encanta Marvel y sus películas, y también la idea de hacer una con la excusa de ponerme en forma". También ha aprovechado para hablar sobre el fenómeno fan y el hecho de que querrían que le eligieran para el papel "me encantaría ser parte de todo eso. Ya fuera como una opción realista de Lobezno o no. No lo sé. Pero me gustaría participar en una".

Al margen de sus palabras anteriores, ha aprovechado para elogiar el papel de Jackman "no podría llevar tan bien las patillas como Hugh", y a pesar de todo también para desmentir los rumores: "Hasta donde yo sé no tienen fundamento. Creo que no soy lo suficientemente espeluznante. Si la gente de Marvel lo piensa entonces perfecto, vamos. Pero creo que hay candidatos mejores. Me encantaría estar en alguna parte de ese universo".

