"Me sentía esposado": Por qué Will Smith ha decidido hablar ahora de los momentos más traumáticos de su pasado

Will Smith ha revelado al mundo a través de sus memorias muchas de las dificultades que ha experimentado a lo largo de su vida. Desde sus problemas con Jada Pinkett, hasta confesar las partes más oscuras de su vida.

Y parece que la relación que tenía Will Smith con su padre ha sido una de las claves para que el actor se haya decidido ha compartir sus memorias con el mundo. Durante el evento 'WILL: An Evening of Stories with Friends', Smith se ha sincerado sobre el motivo de publicarlas ahora.

El actor empieza diciendo: "Esta fue la primera vez que sentí que tenía la experiencia suficiente, que había sufrido bastante y había resuelto muchos problemas en mi vida... para que esto fuese una ayuda. Fue la primera vez que sentí que podía contar cosas con una autoridad emocional que creo que puede ser de gran ayuda".

Además, el actor revela el gran motivo por el que no hizo antes sus memorias: "Mi padre murió en 2016. Hay muchas cosas de mi infancia que jamás hubiera compartido si él siguiese vivo". Y es que la relación de Will con su padre nunca fue sencilla, y ha llegado a confesar que pensó en matarlo tras ver como durante años su madre fue víctima de abusos por su parte, como puedes ver en el vídeo de arriba.

Para terminar, Will explica: "Me sentía esposado, de tal manera que no era capaz de compartir mi verdad. Él ha sido uno de los mejores hombres que he conocido... pero todos tenemos defectos".

La 'traición' de Will Smith a su hijo Jaden Smith por 'After Earth'

Otro de los capítulos de las memorias de Will Smith que han generado gran interés es en el que el actor habla abiertamente sobre el fracaso de 'After Earth'. La película la protagonizó junto a su hijo Jaden Smith y su padre recuerda cómo vivió su hijo las críticas recibidas por la cinta.

"'After Earth' fue un fracaso absoluto tanto en taquilla como por parte de la crítica. Y lo peor de todo es que Jaden se llevó todos los palos. Los fans y la prensa se cebaron con él. Dijeron y escribieron cosas que me niego a repetir", empieza contando.

Will sigue diciendo: "Jaden confió en mí e hizo exactamente todo lo que yo le indiqué que tenía que hacer y le entrené en la peor experiencia que ha tenido nunca en cuanto al escrutinio público. Nunca hemos hablado de ello, pero sé que se sintió traicionado. Se sintió engañado y perdió la confianza que tenía en mi liderazgo.

"Con 15 años, cuando Jaden preguntó sobre la posibilidad de ser un menor emancipado se me rompió el corazón. Al final no lo hizo, peor es muy doloroso sentir que le has hecho daño a tus hijos", termina explicando.

Seguro que te interesa:

La ostentosa fiesta privada de Will Smith por su 53 cumpleaños donde estaban prohibidos los móviles