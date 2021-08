"Me sentí muy tonto": Así volvió loco Jason Momoa a Al Pacino

Jason Momoa es una super estrella en el panorama actual de Hollywood gracias a sus actuaciones tan memorables en 'Juego de Tronos' o 'Aquaman'. Además el actor ya tiene nuevos proyectos en el horizonte como la tercera entrega de 'Aquaman' o el estreno de la temporada 2 de la serie 'See'.

A pesar de ser uno de los actores del momento, no es que haya sido un camino de rosas para Jason llegar hasta donde está. Y parece que su llegada a Hollywood fue algo aparatosa y en especial cuando se encontró a uno de los grandes actores del mundo del cine. Jason se topó con Al Pacino en un restaurante, pero el encuentro no fue como esperaba.

Según cuenta Momoa en una entrevista en el programa Jimmy Kimmel Live! aquel día las cosas no salieron como de costumbre: "Estaba en Melrose y miré a una ventana, mi amigo y yo, y estoy seguro de que vi a Al Pacino", explica Jason.

Y termina diciendo: "Simplemente me paré en seco y me pasé la siguiente media hora caminando delante de aquella ventana, hasta el punto en el que solo nos miraba a nosotros y Al Pacino hace una pausa y se empieza a reír. Me sentí muy tonto, pero me deslumbro muy fácilmente".

Jason Momoa consiguió asustar a Liam Neeson

Pero parece que su llegada a Los Ángeles no se quedó en ver como Al Pacino se reía de él por aquella reacción al verle. Y Jason cuenta a quién se encontró en un restaurante: "Fuí a mi primer buen restaurante y vi a Liam Neeson", explica Jason en Jimmy Kimmel Live!

"La verdad es que se me fue un poco de las manos. No había conocido a nadie famoso todavía. Había visto 'Rob Roy' cuando era pequeño y estaba muy emocionado. Y simplemente me quedé mirándole fijamente mientras le sonreía. Le asusté un poco. Se levantó y se alejó unas cuantas mesas de mi", termina contando Jason.

