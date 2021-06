'El señor de los anillos' continúa ampliando la historia de Tolkien y, además de la anticipada serie que prepara Amazon, ahora hay un nuevo proyecto en ciernes.

Según ha revelado CinemaBlend, está en marcha una película de anime llamada 'El señor de los anillos: The War of the Rohirrim' con los creadores de 'The Dark Crystal'.

El director será Kenji Kamiyama ('Ghost in the Shell') y la guionista de la trilogía original Philippa Boyens servirá como consultora.

La película será una secuela de los acontecimientos de las primeras películas, conectándola directamente con 'Las dos Torres' y la historia del Abismo de Helm, la fortaleza donde tiene lugar la épica batalla.

La historia se ambientará cientos de años antes de la guerra y contará la vida de su fundador, Helm Hammerhand, el rey de Rohan.

La millonaria serie de 'El señor de los anillos'

La serie que prepara Amazon de 'El señor de los anillos' es uno de los proyectos más ambiciosos de la pequeña pantalla, con un impresionante presupuesto.

No obstante, el proyecto ha pasado por varios obstáculos, desde reemplazos en su reparto a los retrasos en el rodaje por la pandemia.

J.A. Bayona será director de varios episodios y por el momento no hay una fecha de estreno clara.

