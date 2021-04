'El señor de los anillos': La verdadera relación de Peter Jackson con Harvey Weinstein, productor de la saga

¿Cómo fue la relación profesional de Peter Jackson y Harvey Weinstein? La verdad es que no muy buena, aunque durante años el director guardó las formas, al menos a nivel público.

Lo que muchos desconocen es que durante años Harvey Weinstein tuvo los derechos para la adaptación de los libros de 'El señor de los anillos'. Pero el productor sólo quería hacer una película, es decir, un solo filme que abarcara los tres libros. Y esto es algo a lo que Peter Jackson y su socio y coguionista Fran Walsh se opusieron rotundamente.

Ya en 2002, Peter Jackson explicó en una entrevista con Charlie Rose que estaba seguro de que si hacían una sola película de los tres libros iba a fracasar, pues decepcionaría a los fans de los libros y no gustaría tampoco al público en general. Pero era Harvey el que había invertido su dinero y no sabía si habría otra persona que consiguiera el presupuesto que necesitaban.

En dicha conversación Jackson se mostró de lo más respetuoso añadiendo que aunque estaba en completo desacuerdo con la opinión de Harvey y creía que dicho empeño iba a destruir 'El señor de los anillos', opinaba que si él hubiera invertido 20 millones en el desarrollo de la película, también querría que le devolvieran su dinero.

Afortunadamente, las negociaciones obligaron a Harvey a permitir que Peter y Fran pudieran buscar otros estudios interesados en el proyecto, con la condición de que pagaran a Weinstein el dinero invertido y que este conservara su título de productor ejecutivo en los créditos.

Esto es algo que New Line Cinema aceptó, permitiendo finalmente que se hicieran 3 películas para gloria de la historia del cine y de todos sus fans.

Años después comenzaron a rumorearse las reprochables conductas de Harvey Weinstein en todos los ámbitos, desde que actuaba como un matón en el ambiente laboral hasta sus abusos sexuales a actrices y compañeras de trabajo.

Ya bastante antes, en 2006, el tono de Peter Jackson para referirse a él cambió: "Él me dijo 'vosotros vais a tener que apoyarme. Yo os he apoyado. Ahora tenéis que hacer lo corrector, reducir el guión a una película que cueste 75 millones'". Peter también explicó en esta entrevista a la Academy of Achievement que Harvey "dijo que no escucharía las negociaciones sobre hacer una sola película para 'La comunidad del anillo'".

Peter le dijo entonces a Harvey que todos los que leyeran los libros se sentirían decepcionados con esa decisión. Luego imitó a Harvey, de manera bastante poco halagüeña, respondiendo: "¡Bueno, no mucha gente ha leído el libro!". "Solo queríamos irnos a casa, Fran y yo. Estábamos hartos de todo. Hartos de Harvey. Solo le dijimos: 'Lo pensaremos en el vuelo a casa, Harvey. ¿De acuerdo? Solo danos uno o dos días'".

Además de esto, según contó en su día The Hollywood Reporter, Peter afirmó que Harvey le dijo que pusiera en la lista negra a Ashley Judd y Mira Sorvino, quienes supuestamente habían rechazado las insinuaciones de Harvey. Por supuesto, esta no fue la razón que Harvey le dio a Peter. Afirmó que trabajar con las dos actrices era "una pesadilla".