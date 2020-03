Imagen no disponible | Atresmedia

Era un lunes cualquiera cuando Heather Fogarty y sus amigos decidieron escalar el monte Sugar Loaf en Irlanda. Al llegar al pico de la montaña, además de las increíbles vistas que encontraron en mitad de la naturaleza, también tuvieron una extraña sorpresa: había un señor solitario en la cima.

Con un aspecto desgarbado y una gran barba blanca, al principio fue difícil para los montañeros estar seguros de lo que veían sus ojos o si se debía más bien a la falta de oxígeno, pero cuando consiguieron asimilar la sorpresa se dieron cuenta de que nada menos que Mel Gibson se encontraba allí. Los amigos se mostraron encantados y dejaron esta imagen para el recuerdo.

El mítico actor, de 60 años, que se encuentra en el país europeo rodando 'The Professor and the Madman' junto a Sean Penn y Natalie Dormer, al parecer tenía ganas de un poco de paz y tranquilidad y decidió hacer la ruta de senderismo por sí mismo.