SEMINCI: 'Génesis', Espiga de Oro en El Festival de Cine de Valladolid

Palmarés de la Seminci

El filme 'Genèse' (Génesis), de Philippe Lesage, se ha alzado hoy con la Espiga de Oro de la 63 edición de la Seminci, en la que 'The Miseducation of Cameron Post', de Desiree Akhavan, y 'A la vuelta de la esquina', de Thomas Stuber, se han llevado la Espiga de Plata en un premio otorgado "ex aequo".