Selena Gomez encabezará el reparto de la próxima película de Woody Allen

A finales de este año llegará 'Wonder Wheel', el próximo estreno de Woody Allen que clausurará el Festival de Nueva York. Ambientada en los años 50, parece que nos devolverá la faceta más seria y dramática del director que hemos podido ver en obras como 'Match Point' o la reciente 'Irrational Man'. Será la primera película que Amazon distribuya por su cuenta. Pero, antes de poder ver 'Wonder Wheel', el reparto de su proyecto de 2018 empieza a confirmarse.

Timothée Chalament, Elle Flanning y Selena Gomez encabezará la nueva producción de Allen, para la cual aún no hay título oficial. Chalament comenzó como secundario en la exitosa serie 'Homeland' y le pudimos ver en la epopeya espacial de Nolan, 'Interstellar'. Elle Flanning ha comenzado a dar sus primeros pasos hacia el éxito. Ya no es la niña que vimos en 'Super 8' y la Bella Durmiente de 'Maléfica' parece empezar a despertar. Tiene hasta siete proyectos en marcha, por lo que la carrera de la actriz parece estar encaminada.

En cuanto a Selena Gomez, la ex chica Disney que no ha llegado nunca a triunfar en la gran pantalla, tendrá una nueva oportunidad para demostrar sus dotes. En 2016, Woody Allen estrenó su primera serie en Amazon, 'Crisis in Six Scenes'. Mientras volvía a la interpretación más neurótica, también dirigía a una Miley Cyrus que convencía.

¿Triunfará Selena Gómez con Woody Allen?