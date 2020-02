¿Una segunda parte de 'Love Actually'? Colin Firth apoya que se haga realidad la secuela

Colin Firth en una rueda de prensa sobre su última película, 'Bridget Jones' Baby', ha dicho algo que todos llevábamos esperando desde hace mucho tiempo. Al parecer, el actor británico también está a favor de una segunda parte de 'Love Actually'.

Tras preguntarle un periodista acerca de esta secuela, Firth contestaba "nunca antes me lo habían preguntado o sugerido. ¿Se necesitaría contar con las mismas personas? No sé... ", y tras pensarlo durante unos segundos, respondía: "¿Por qué no? Me animaré si sale, solo envíame un guión bueno y si hay apoyos".

¡Claro que sí Colin! Animando al resto del equipo a sacar la segunda parte adelante. Queremos que esos apoyos se revelen para poder ver en la gran pantalla una nueva historia de amor de lo más navideña. (Ya nos sabemos los diálogos de 'Love Actually' de verla tanto. Al menos una vez al año).

Ahora solo falta que responda el director, que los guionistas se pongan manos a la obra y que el resto de actores se quieran unir al proyecto. No es mucho pedir, ¿no?