La secuela de 'Guerra Mundial Z' es retirada del calendario y su futuro queda en el limbo

Paramount Pictures ha publicado su calendario de estrenos para el 2017, y entre ellos no está la segunda parte de 'Guerra Mundial Z'. Una noticia especialmente relevante pues la secuela protagonizada por Brad Pitt iba a estrenarse el 9 de junio de este año si todo hubiese seguido según lo planeado. Pero las cosas no han ido tan bien para la cinta de zombies.

'Guerra Mundial Z 2' empezó a tambalearse cuando el año pasado se anunció que J.A. Bayona abandonaba el proyecto por sus compromisos con otras cintas. El director español fue el elegido por Paramount en el 2013 para dirigir la secuela, y tras su marcha Brad Pitt quería que David Fincher fuera su sustituto en la dirección, pero parece que la idea no ha arreglado los problemas de la película.

Y es que el abandono de Bayona no ha sido el único traspiés de 'Guerra Mundial Z 2'. En agosto del año pasado Variety publicó que la secuela aún no estaba en proceso de producción, haciendo muy difícil que la cinta llegase a las salas en 2017. Y este letargo aún podría alargarse, pues The Hollywood Reporter ha revelado que este proyecto no se estrenaría hasta 2018 o 2019, según fuentes internas de la película.

¿Llegará el proyecto a buen puerto?

